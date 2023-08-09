Психологи "Системы-112" в Подмосковье приняли более 1,5 тыс. вызовов с начала года

В среднем операторы-психологи принимают порядка 20 вызовов в сутки

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Операторы-психологи "Системы-112" Московской области с начала текущего года обработали более 1,5 тыс. обращений от жителей, сообщила пресс-служба региональной спасательной службы.

"В экстренных ситуациях психологическая помощь и поддержка подчас бывают не менее важны, чем любая другая помощь. Когда происходит ЧП, многие люди теряются, начинают паниковать, впадают в ступор. Такое моральное состояние и поведение человека может только ухудшить ситуацию. Поэтому в "Системе-112" Московской области круглосуточно дежурят операторы-психологи. В среднем по единому номеру 112 операторы-психологи принимают порядка 20 вызовов в сутки. С начала этого года они отработали более 1,5 тыс. обращений, а за весь период существования службы за психологической поддержкой обратились более 37 тыс. заявителей", - говорится в сообщении.

В пресс-службе пояснили, что человек может впасть в панику, если он заблудился в лесу и не может выйти, произошло ДТП, случилось что-то с близкими. "Ситуаций, где может понадобиться помощь профессионального психолога, много. В подмосковной "Системе-112" операторы-психологи остаются на связи с заявителем до прибытия на место оперативных служб. Специалисты помогают заявителям успокоиться, сосредоточиться, прийти в душевное равновесие и поступать конструктивно", - добавили в пресс-службе.

Помимо экстренных ситуаций, операторы-психологи службы спасения поддерживают заявителей, если те, к примеру, переживают проблемы личного характера - потерю близкого человека, развод и другие.