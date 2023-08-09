В Таджикистане не видят необходимости запускать чартерные рейсы с Россией

Председатель комитета по развитию туризма при правительстве республики Камолиддин Муминзода отметил, что за первое полугодие 2023 года Таджикистан посетили 64,3 тыс. российских туристов

ДУШАНБЕ, 9 августа. /ТАСС/. Необходимости в запуске чартерных рейсов между Россией и Таджикистаном, несмотря на растущий турпоток, нет. Об этом заявил председатель комитета по развитию туризма при правительстве республики Камолиддин Муминзода.

"Сегодня, если я не ошибаюсь, около 200 рейсов из Российской Федерации еженедельно прилетают в Республику Таджикистан в четыре международных аэропорта. Думаю, что чартерные рейсы там, где необходимо, можно без проблем организовать, но, по-моему, в этом нет необходимости", - сказал он.

Глава комитета отметил, что за первое полугодие 2023 года Таджикистан посетили 64,3 тыс. туристов из России. "Это на 11,2% больше, чем в аналогичный период прошлого года. И мы стараемся, чтобы поток туристов из РФ еще увеличивался, эти задачи закреплены в протоколах межправительственной комиссии России и Таджикистана", - сказал Муминзода.

Ранее между Таджикистаном и Россией летали чартерные рейсы, например в 2021 году такие рейсы выполнялись авиакомпаниями S7 и Nordwind. Тогда же выполнение таких рейсов было приостановлено по решению агентства по гражданской авиации Таджикистана из-за того, что в ведомстве посчитали цены на перевозки завышенными - цена на билеты доходила до $1,6 тыс.

Цена билета из Душанбе в Москву на регулярном рейсе варьируется в пределах $200-$300 за эконом-класс, из Москвы в Душанбе можно улететь дешевле - билеты на сентябрь стоят $100-$200.