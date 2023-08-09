Роспотребнадзор заявил об отсутствии рисков завоза бубонной чумы в Россию

В Улан-Баторе 8 августа госпитализировали мужчину, заразившегося инфекцией после употребления в пищу мяса сурка

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Роспотребнадзор исключил риски завоза бубонной чумы в Россию после случая заражения в Монголии, проводятся профилактические меры. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ведомства.

"Роспотребнадзором на территории РФ обеспечен необходимый комплекс профилактических мер. Установлено постоянное взаимодействие с монгольскими специалистами. Риск завоза инфекции на территорию РФ исключен", - рассказали в пресс-службе.

8 августа в Улан-Баторе госпитализировали мужчину, заразившегося бубонной чумой после употребления в пищу мяса сурка.

Согласно его данным, которые привело агентство Xinhua, госпитализированный мужчина и еще пять человек, находившихся с ним в тесном контакте, изолированы.

О бубонной чуме

29 июня лабораторные исследования подтвердили диагноз "бубонная чума" у 21-летнего пастуха в Гоби-Алтайском аймаке (регионе) Монголии. В связи с этим специалисты центра еще раз напомнили о запрете охоты на сурков и употребления их мяса в пищу.

По результатам последних исследований, в Монголии обнаружены 137 природных очагов чумы в 17 аймаках. В зоне повышенного риска западные регионы на границах с РФ и КНР, где ежегодно регистрируются случаи заболевания людей чумой.

За период с 2020 по 2022 годы чумой в Монголии заболели девять человек, из них четверо умерли. Две трети территории страны входят в трансграничный с Россией Сайлюгемский природный очаг чумы. Его постоянный мониторинг с 1959 по 1990 годы показал, что на этой территории циркулировали возбудители чумы, относящиеся к алтайскому и реже к улэгейскому подвидам.

На территории Монголии болезнь переносят грызуны и живущие на них блохи. Заболевание передается от больного животного человеку, в том числе при употреблении мяса в пищу.