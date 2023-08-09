В Москве планируют открыть второй круглогодичный маршрут для водного электротранспорта

С запуском всех этапов проекта в столице появится: 21 экологичное речное электросудно, 23 плавучих причала с четырьмя береговыми зарядными станциями, два пункта технического обслуживания флота с возможностью подзарядки

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Второй круглогодичный маршрут для водного электротранспорта планируется открыть в Москве до конца 2023 года, сообщили ТАСС в пресс-службе компании "Водоходъ. Пассажирский порт" (дочерняя компания судоходной компании и туристического оператора "Водоходъ").

Мэр столицы Сергей Собянин в июне сообщал, что оператором речного транспорта стала компания "Водоходъ. Пассажирский порт", с которой был заключен контракт полного жизненного цикла. Фирма в течение 15 лет будет заниматься поставкой, ремонтом и техобслуживанием электросудов и плавучих причалов. Собянин тогда же сообщил, что второй регулярный маршрут "Автозаводский мост - Печатники" длиной 13 км планируется запустить до конца года.

"До конца года планируется открытие второго маршрута "Автозаводский мост - Печатники". С запуском всех этапов проекта в столице появится: 21 экологичное речное электросудно, 23 плавучих причала с четырьмя береговыми зарядными станциями, два пункта технического обслуживания флота с возможностью подзарядки", - рассказали в компании.

О водных мартшрутах

Первый круглогодичный речной маршрут для электротранспорта открыт в Москве 20 июня. За первый месяц работы на маршруте "Киевский - Сердце столицы" электросуда перевезли свыше 60 тыс. пассажиров. Ежедневно в столице курсирует восемь электросудов, созданных на российских верфях компании Emperium, которая входит в Sitronics Group. В АО "Водоходъ. Пассажирский порт" добавили, что на днях было введено девятое электросудно "Химка".

Суда полностью интегрированы в единую систему Московского транспорта. Пассажиры могут оплатить проезд картой "Тройкой", банковской картой или по биометрии.