Специалисты Роспотребнадзора проверили воздух на месте взрыва в Сергиевом Посаде

Взрыв на заводе в Сергиевом Посаде

Превышения концентрации загрязняющих веществ не выявлено

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Специалисты не выявили превышения концентрации загрязняющих веществ в воздухе на месте происшествия в Сергиевом Посаде. Об этом сообщается в Telegram-канале областного управления Роспотребнадзора.

Специалистами управления Роспотребнадзора по Московской области совместно с Центром гигиены и эпидемиологии проведены исследования атмосферного воздуха на содержание загрязняющих веществ на границе жилой застройки в Сергиевом Посаде.

"Согласно результатам лабораторных исследований, превышения ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не выявлено", - говорится в сообщении.

В новость были внесны изменения (13:03 мск) - добавлена информация о результатах исследований.