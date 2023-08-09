Беспорядки в Лондондерри продолжились вторую ночь подряд

Они возникли на фоне вызывающего споры праздника

ЛОНДОН, 9 августа. /ТАСС/. Беспорядки в североирландском городе Лондондерри, произошедшие на фоне вызывающего споры праздника, который отмечают католики и республиканцы, продолжились вторую ночь подряд. Об этом сообщили местные правоохранительные органы.

"Полиция Лондондерри расследует череду произошедших ночью инцидентов, в том числе сообщения о стрельбе в [районе] Галлиа. Выстрелы раздавались в Гленгаллиа-парке между полуночью и 01:00 9 августа в среду. Другие инциденты включают сообщения о том, что автомобили на улице Мосс-роуд в [районе] Шанталлоу были закинуты камнями, в Глендейл-парке подожгли изгородь, а рядом с круговым перекрестком Сливмор был поврежден автобус", - говорится в заявлении полиции второго по численности города Северной Ирландии.

Беспорядки вспыхнули в Лондондерри вечером в понедельник после того, как правительство Ольстера решило разобрать импровизированный склад деревянных досок на открытом воздухе, которые планировалось поджечь по случаю празднования Успения Пресвятой Богородицы. Согласно газете The Belfast Telegraph, в результате волнений пострадали как минимум два человека. Отмечается, что беспорядки произошли в районе Галлиа, где преимущественно проживают католики-националисты, традиционно выступающие за объединение с Республикой Ирландия.

Как сообщила вещательная корпорация Би-би-си, волнения стали следствием того, что Министерство по делам общин Северной Ирландии дало указание убрать материал для праздничного костра в связи с "опасениями по поводу общественной безопасности". Ранее муниципальные власти предложили отказаться от разведения костров по случаю Успения Пресвятой Богородицы в нынешнем году, заменив их музыкальным концертом. В 2012 году после попытки полиции сорвать традиционные торжества беспорядки в Галлиа продолжались в течение трех дней.

Католики в Ольстере традиционно 15 августа празднуют Успение Пресвятой Богородицы, разжигая костры по этому случаю. Помимо религиозного значения, данное мероприятие имеет политический контекст: 9 августа 1971 года в Северной Ирландии на фоне обострения межконфессиональных и межнациональных противоречий британскими властями была введена практика интернирования лиц, подозреваемых в сотрудничестве с Ирландской республиканской армией. Националисты используют праздничную дату для того, чтобы также отдать дань уважения ирландцам, которые, по их мнению, несправедливо пострадали от действий британской армии.

Смута в Ольстере

С конца 60-х и до конца 90-х годов прошлого века Северная Ирландия была ареной вооруженного конфликта между экстремистскими группировками двух проживающих на ее территории общин. Католики-националисты хотели разорвать союз с Великобританией и присоединиться к независимой Ирландии. Протестанты-лоялисты (юнионисты) выступали за то, чтобы Северная Ирландия оставалась в составе Соединенного Королевства.

10 апреля 1998 года в Белфасте представителями правительств Великобритании и Ирландии, а также большинства политических сил Северной Ирландии было подписано Соглашение Страстной пятницы. Оно положило конец вооруженному противостоянию, гарантировало прозрачность границы между Ирландией и британским Ольстером и наделяло регион широкой автономией на условиях обязательного сотрудничества между юнионистскими партиями и сторонниками объединения острова в рамках одного государства.

В 1998 году лидер Юнионистской партии Ольстера Дэвид Тримбл и один из основателей Социал-демократической и лейбористской партии Северной Ирландии Джон Хьюм за усилия по урегулированию кризиса в регионе получили Нобелевскую премию мира. Число убитых в ходе конфликта, известного в Великобритании и Ирландии под названием The Troubles ("Смута"), превышает 3,5 тыс. Число пострадавших оценивается почти в 50 тыс.