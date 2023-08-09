Президент Киргизии закрепил свободный доступ на пляжи озера Иссык-Куль

Озеро считается уникальным природным объектом, поскольку в него впадают около 80 горных рек, но ни одна не вытекает

БИШКЕК, 9 августа. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ, который открывает доступ на пляжи озера Иссык-Куль для всех отдыхающих. Об этом сообщила пресс-служба главы республики.

"Указ подписан в целях обеспечения свободного доступа к пляжным зонам озера Иссык-Куль. Изменения предусматривают предоставление свободного доступа к пляжным зонам озера Иссык-Куль всем гражданам", - говорится в распространенном сообщении.

В 2022 году Жапаров подписал указ, согласно которому свободный доступ на все пляжи озера получали жители Иссык-Кульской области. После этого киргизские СМИ сообщали о конфликтах между представителями местных центров отдыха и жителями других областей, которые не могли попасть к озеру.

Ранее Жапаров поручал убрать любые ограждения в пляжных зонах у озера, в том числе возле пансионатов, отелей и домов отдыха.

Иссык-Куль находится в северо-восточной части Киргизии, его длина достигает почти 180 км, ширина - 40-60 км, а максимальная глубина - чуть более 700 м. Озеро считается уникальным природным объектом, поскольку в него впадают около 80 горных рек, но ни одна не вытекает.

Иссык-Кульская область - это по приему туристов в Киргизии. Область ежегодно посещает более 1,5 млн иностранцев, основная часть из них - граждане России, Казахстана и Узбекистана.