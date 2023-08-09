В СБУ заявили, что освобождение митрополита УПЦ не означает окончания рассмотрения дела

За митрополита Павла ранее внесли залог в размере более $900 тыс.

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Освобождение наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла из-под стражи не означает окончания рассмотрения его дела в суде. Об этом сообщила Служба безопасности Украины, отвечая на запросы украинских журналистов.

"На днях за митрополита УПЦ (МП) Павла внесен залог в размере 33,3 млн гривен (более $900 тыс.), он освобожден из-под стражи, как это предусматривает предварительное решение Соломенского районного суда Киева. <...> Такой вид меры пресечения никоим образом не повлияет на справедливое рассмотрение дела митрополита Павла в суде. <...> Освобождение митрополита из-под стражи не означает его освобождения от уголовной ответственности", - говорится в Telegram-канале СБУ.

В ведомстве также отметили, что суд наложил на митрополита канонической Украинской православной церкви ряд обязанностей: носить электронное средство контроля, не оставлять село Вороньков Бориспольского района Киевской области без уведомления об этом следователя, по первому требованию являться в соответствующие органы для дачи показаний, воздерживаться от общения с потерпевшими и свидетелями.

В конце марта власти в одностороннем порядке разорвали с УПЦ договор аренды Киево-Печерской лавры и потребовали от монахов покинуть обитель. Они отказались выполнять эти требования, обе стороны обратились в суд. 1 апреля Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила митрополиту Павлу обвинения в разжигании религиозной вражды и оправдании действий России, в этот же день суд отправил его под домашний арест. 13 июля наместнику предъявили новые обвинения - в повторном нарушении равноправия граждан по религиозным убеждениям и оправдании действий РФ. На следующий день Соломенский районный суд Киева удовлетворил ходатайство СБУ и изменил меру пресечения митрополиту с домашнего ареста на содержание под стражей до 14 августа с возможностью внесения залога. 7 августа, после внесения залога в 33,3 млн гривен (более $900 тыс.), митрополит был освобожден из-под стражи.