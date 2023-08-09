На Украине завершили досудебное расследование дела против председателя Верховного суда ДНР

ГБР не указало имя фигуранта

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины завершило досудебное расследование дела в отношении председателя Верховного суда ДНР. Об этом сообщила пресс-служба бюро.

ГБР не указывает имя фигуранта. Должность председателя Верховного суда ДНР с апреля 2023 года занимает Юрий Сироватко, который с сентября 2019 года по январь 2023 года возглавлял Минюст республики.

По утверждению ГБР, обвиняемый на посту министра юстиции ДНР принимал участие в формировании судебной системы республики, в частности, в Мариуполе и Волновахе.

В июне 2023 года ГБР сообщало о заочном предъявлении обвинения главе Верховного суда ДНР в коллаборационизме. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.