Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Веры Васильевой

Народная артистка СССР умерла на 98-м году жизни

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Министр культуры РФ Ольга Любимова выразила соболезнования в связи с уходом из жизни народной артистки СССР Веры Васильевой, отметив, что творческое наследие актрисы бессмертно, а созданные ею образы в театре и кино останутся в памяти людей, сообщает пресс-служба Минкультуры РФ.

Вера Васильева умерла на 98-м году жизни, сообщили ТАСС в Московском академическом театре сатиры, в труппе которого состояла актриса.

"Корифей отечественной культуры, ее многогранное мастерство и высочайший профессионализм покорили не одно поколение зрителей. Без нее невозможно представить многочисленные знаменитые театральные постановки и киноленты. Ее наследие бессмертно. Созданные Верой Кузьминичной образы навсегда останутся в нашей памяти", - отметила министр.

Она добавила, что на творческом пути актрису сопровождали всенародная любовь и уважение коллег. "Это невосполнимая утрата для всех. Прошу передать родным и близким Веры Кузьминичны мои искренние соболезнования", - заключила Любимова.