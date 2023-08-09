Регионы РФ восстанавливают в ЛНР почти 140 образовательных учреждений

Министр образования и науки ЛНР Иван Кусов отметил, что около половины учебных заведений республики уже подготовлены к началу отопительного сезона

ЛУГАНСК, 9 августа. /ТАСС/. Субъекты РФ, взявшие шефство над городами и районами Луганской Народной Республики (ЛНР), ведут восстановительные работы почти в 140 учреждениях образования. Об этом ТАСС сообщил министр образования и науки ЛНР Иван Кусов.

"Силами регионов-шефов проводятся ремонтно-восстановительные работы на 139 объектах образования. На 30 объектах работы уже завершены. Большинство будут готовы к 1 сентября. По некоторым школам есть сомнения, что строители успеют все сделать, но на сроки начала образовательного процесса это не повлияет. Вопрос находится на особом контроле", - сказал он.

Кусов добавил, что около половины учебных заведений республики уже подготовлены к началу отопительного сезона - в большинстве школах все работы будут завершены до 1 сентября.