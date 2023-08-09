В регионах СКФО объявили штормовое предупреждение о сильной жаре до 11 августа

В Ставропольском крае, в частности, прогнозируют высокую пожароопасность

МАГАС, 9 августа. /ТАСС/. Штормовое предупреждение о сильной жаре объявили в Ингушетии и Кабардино-Балкарии до 11 августа включительно, в Ставропольском крае прогнозируют высокую пожароопасность, а в Карачаево-Черкесии обещают ливни и ухудшение погоды. Об этом сообщили в региональных главках МЧС.

В Кабардино-Балкарии ожидается сильная жара 9-11 августа, во второй половине среды в степных районах республики температура будет достигать +38 градусов. В МЧС рекомендовали избегать длительного воздействия высоких температур, периодически пить прохладную воду, носить головной убор и воздухопроницаемую одежду.

В Ингушетии, где ранее спрогнозировали жару до +40 градусов с 6 по 10 августа, продлили штормовое предупреждение до 11 августа включительно.

По данным ГУ МЧС по Ставрополью, 9 и 10 августа в северо-западных районах края ожидается чрезвычайная пожароопасность 5-го класса.

В Карачаево-Черкесии жителей предупредили о сильном дожде в сочетании с грозой, градом и шквалистым ветром до 20-25 м/с в период с вечера 9 августа до 12 августа. На реках возможен подъем уровня воды местами с достижением неблагоприятных отметок, в горах сход селей малого объема.