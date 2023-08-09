В Софии вновь повредили памятник Советской армии, граждане вышли на его защиту

Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова сообщила, что посольство готовится выразить болгарской стороне официальный протест, требует обнаружить и наказать виновных

СОФИЯ, 9 августа. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Памятник Советской армии в Софии, восстановленный в канун Дня Победы по инициативе городской организации Болгарской социалистической партии после нападения вандала в феврале, вновь поврежден. Как передает корреспондент ТАСС, минувшей ночью неизвестный разбил тяжелым предметом плиту, на которой указано, что это памятник "Советской армии - освободительнице" "от признательного болгарского народа".

Посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова сообщила ТАСС, что посольство готовится выразить болгарской стороне официальный протест, требует обнаружить и наказать виновных. "Возмущена и огорчена очередным актом вандализма. Мы готовим официальную ноту в МИД Болгарии, требуем обнаружить и наказать виновных", - сказала дипломат.

Тем временем граждане - представители политического объединения "Левицата!" - установили у подножия монумента палаточный городок, чтобы защитить памятник не только от вандалов, но и местных властей, которые намерены предпринять действия по разрушению монумента и переносу скульптур в музей социалистического искусства.

"Предприняты первые шаги по процедуре демонтажа и перемещения памятника на основании решения депутатов городского совета. Было объявлено, что демонтаж памятника является приоритетом в работе властей и начата подготовка необходимых документов. Опасность, что памятник во имя интересов правых партий, которые сейчас управляют государством, будет разрушен перед выборами в Софии, реальна. Именно поэтому мы, "Левицата!", находимся здесь. Мы будем решительно противостоять попыткам осквернения и разрушения памятника, надругательства над историей, над памятью о погибших за освобождение Европы от фашизма", - сказала один из лидеров политического объединения Мая Манолова. Она сообщила, что палаточный городок будет находиться рядом с монументом до тех пор, пока не будет устранена угроза его демонтажа.

Вечером свою акцию в защиту памятника планируют провести представители партии "Возрождение".