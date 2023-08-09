Собянин выразил соболезнования близким Веры Васильевой в связи с ее смертью

Мэр Москвы назвал творчество артистки целой эпохой отечественного искусства

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким умершей на 98-м году жизни народной артистки СССР Веры Васильевой, назвав ее творчество целой эпохой отечественного искусства.

"Не стало Веры Кузьминичны Васильевой - великой актрисы, творчество которой составляет целую эпоху отечественного искусства. На сцене Театра сатиры она не просто сыграла, а прожила десятки глубоких и незабываемых ролей. Популярными фильмами с ее участием восхищаются несколько поколений любителей кино", - говорится в телеграмме, опубликованной на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Собянин уверен, что "талантливая и интеллигентная, с широкой душой и лучезарной улыбкой - такой Вера Васильева навсегда останется в наших сердцах".