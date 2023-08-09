ABC приостановила обновлять аккаунты в X из-за "токсичной среды"

По данным The Guardian, на платформе продолжат функционировать только аккаунты ABC Australia, ABC News, а также ABC Sport и ABC Chinese

ЛОНДОН, 9 августа. /ТАСС/. Австралийская вещательная корпорация ABC (Australian Broadcasting Corporation) перестала обновлять большинство аккаунтов своих телеканалов, передач, некоторых журналистов и ведущих в социальной сети X (ранее Twitter) из-за "токсичной среды". Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на оказавшееся в ее распоряжении письмо управляющего директора Дэвида Андерсона.

По данным издания, на платформе продолжат функционировать только аккаунты ABC Australia, ABC News, а также ABC Sport и ABC Chinese. "С сегодняшнего дня остальные аккаунты ABC прекратят свою работу", - цитирует газета Андерсона. Решение было принято из-за участившихся случаев "токсичного взаимодействия" со стороны пользователей, а также на фоне дороговизны использования соцсети и низкой вовлеченности аудитории по сравнению с другими платформами.

Учетные записи канала о чрезвычайных ситуациях ABC Emergency и ток-шоу QandA уже перестали обновляться. "Этот аккаунт заархивирован. Чтобы оставаться на связи, смотрите передачу на ABC TV или на сайте ABC iview", - указано на странице QandA.

Ранее корпорация перестала обновлять аккаунты передач Insiders, News Breakfast, ABC Politics и некоторых ведущих журналистов после того, как они столкнулись с агрессией со стороны пользователей соцсети. "Мы обнаружили, что закрытие учетных записей отдельных программ помогает защитить команду от токсичных взаимодействий, которые, к сожалению, становятся все более распространенными в соцсети X", - заявил директор ABC.

ABC - не первая вещательная корпорация, которая уходит с платформы X. В апреле страницы в социальной сети перестали обновлять американская некоммерческая служба телевизионного вещания PBS и Национальное общественное радио, а также канадская вещательная корпорация CBC. Причиной послужила добавленная соцсетью маркировка "финансируемое правительством СМИ". Австралийская ABC также получила соответствующую отметку о финансировании правительством.