Почти 700 человек привили от кори на "Садоводе" в Москве, где обнаружили случаи болезни

В течение месяца "Садовод" работает в прежнем режиме, новых больных за это время выявлено не было

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Специалисты привили от кори около 700 сотрудников рынка "Садовод" в Москве после выявления среди их коллег нескольких случаев заболевания. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

"Продолжается иммунизация населения по эпидпоказаниям. Так, в связи с выявлением трех случаев кори у сотрудников ООО "Оптово-розничный рынок "Садовод" по адресу: МКАД 14-й километр, дом 4, специалистами территориального отдела управления Роспотребнадзора по Москве в Юго-Восточном административном округе была организована вакцинации против кори работников рынка. В рамках профилактических мероприятий прививки получили 680 работников рынка, не болевших ранее, не имеющих законченного курса вакцинации против кори", - говорится в сообщении.

В пресс-службе торгового комплекса "Садовод" ТАСС пояснили, что случаи заболевания были выявлены около месяца назад, в настоящий момент рынок работает штатно. "Данная ситуация была в начале июля. После этого была произведена полная дезинфекция помещений. <…> В течение месяца торговый комплекс работает в прежнем режиме, новых больных за это время выявлено не было", - сказал собеседник агентства.

Постановление о подчищающей иммунизации подписано Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации в феврале этого года. Кроме того, в Москве продолжается кампания по подчищающей иммунизации против кори. В настоящее время привиты более 564 тыс. человек.

"Ситуация остается на строгом контроле управления Роспотребнадзора по городу Москве", - отмечается в материале.