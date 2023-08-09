В школах Флориды будут читать произведения Шекспира в сокращении из-за нового закона

Речь идет о законе о гендерном воспитании

НЬЮ-ЙОРК, 9 августа. /ТАСС/. Ученикам школ в округе Хилсборо американского штата Флорида разрешат читать на уроках только отрывки из произведений британского классика Уильяма Шекспира в связи с новым законом о гендерном воспитании. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на заявление, распространенное окружным образовательным ведомством.

"Школьная программа постоянно обновляется и пересматривается в течение учебного года с целью ее приведения в соответствие с образовательными стандартами и действующим законодательством штата", - приводит агентство выдержку из документа. Новый закон предписывает ограничить использование учебных материалов, которые могут "содержать порнографию или исчерпывающие описания сексуального поведения", уточняет AP.

Решение об ограничении чтения произведений Шекспира было принято из-за содержания в них "намеков и каламбуров", обсуждение которых может привести к нарушению законодательства. Власти также считают, что в будущем эта мера позволит разнообразить список литературы, предлагаемой к прочтению школьникам.

Отмечается, что о полном исключении работ британского писателя из школьной программы речи не идет. "Прежде всего, мы не исключили Шекспира из программы обучения в средней школе. Ученики по-прежнему будут иметь в своем распоряжении книги, чтобы читать отрывки из них на уроках", - указано в заявлении.

Закон, запрещающий обсуждение сексуальной ориентации и гендерной идентичности в детских садах и начальных школах, был принят в 2022 году контролируемым республиканцами законодательным собранием штата Флорида при поддержке губернатора Рона Десантиса, который претендует на выдвижение кандидатом на выборах президента США в 2024 году. Компания Walt Disney World выступила против действия этого закона, за что в феврале этого года Десантис лишил ее особых привилегий и статуса самоуправления.