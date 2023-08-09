В Крыму предупредили о массовой информационной атаке со стороны Украины

По словам советника главы республики Олега Крючкова, в Старом Крыму проводится утилизация боеприпасов на полигоне, а в Феодосии проходят учения с применением дымовой завесы

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 августа. /ТАСС/. В Крыму зарегистрировали случаи массовой информационной атаки по региону со стороны украинского Центра информационно-психологических операций (ЦИПСО), сообщил в своем Telegram-канале советник главы республики Олег Крючков.

"Идет массовая информационная атака ЦИПСО. Фейки и вбросы фиксируем каждые полчаса. Доверяем только проверенным источникам, вся информация размещается на официальных страницах и СМИ", - говорится в сообщении.

Крючков уточнил, что в Старом Крыму проводится утилизация боеприпасов на полигоне, а в Феодосии проходят учения с применением дымовой завесы.

Ранее в проукраинских пабликах распространили информацию о взрывах, которые якобы звучали в нескольких районах Крыма.