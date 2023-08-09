Минпросвещения рекомендует размещать в школьных пространствах информацию о достижениях РФ

Обязательные экспозиции должны включать государственные символы РФ, а также рассказывать о возможностях и проектах для детей

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Минпросвещения России утвердило инструкцию по оформлению школьных пространств, так, рекомендуется размещать в школах информацию о достижениях России и возможностях будущего трудоустройства. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

"Минпросвещения России утвердило инструкцию по оформлению школьных пространств. В них рекомендуется размещать информацию о проектах для детей, о достижениях страны и региона и возможностях будущего трудоустройства. В первую очередь, школьные пространства будут оформлены в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях, а в остальных регионах - создание экспозиций пройдет поэтапно", - говорится в сообщении.

Как пояснили в министерстве, обязательные экспозиции должны включать государственные символы РФ, а также рассказывать о возможностях и проектах для детей. В перечень проектов входят мероприятия Российского движения детей и молодежи (РДДМ) "Движение Первых", детских центров "Артек", "Орленок", "Океан", "Смена", образовательного центра "Сириус", платформы "Россия - страна возможностей", всероссийского конкурса "Большая перемена", а также российского общества "Знание" и других. Информация о каждом проекте будет сопровождаться QR-кодом для перехода на сайт проекта или организации.

"Оформление школьного пространства будет состоять из нескольких зон. Часть из них - обязательны для всех организаций. Школы смогут также оформить тематические зоны на выбор из предложенного списка. И еще одна часть пространства будет выделена для временных экспозиций. Новое визуальное оформление повысит информированность школьников о проектах, которые для них проводятся, о жизни региона и страны, а также замотивирует их принимать участие в разных активностях и мероприятиях", - процитировали в пресс-службе министра просвещения РФ Сергея Кравцова.

Школа может по усмотрению включить вариативные экспозиции, например, о городах и природных объектах России, о национальных достижениях, исторических личностях, прославивших страну. Предполагается также, что школы могут проводить конкурсы фотографий, тематические выставки рисунков. Координацией организации пространств будут заниматься советники директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. К оформлению будут привлекаться в том числе школьники.

Согласно инструкции, при размещении экспозиций школьных пространств будут учитываться возрастные особенности учеников.