9 августа, 10:26

В Москве автобусы между станцией метро "Медведково" и Студеным проездом будут ходить чаще

С 19 августа маршрут №393 изменится, автобусы пойдут по Северодвинской улице

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Городские автобусы между станцией метро "Медведково" и Студеным проездом будут ходить чаще. С 19 августа маршрут №393 изменится, автобусы пойдут по Северодвинской улице, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"С 19 августа автобусы №393 пойдут по Северодвинской улице. Автобусы между метро "Медведково" и Студеным проездом будут ходить чаще", - говорится в сообщении.

Отмечается, что у станции метро "Медведково" автобусы в сторону Ясного проезда останавливаются на другой стороне улицы. В проезде Шокальского рекомендуется пользоваться маршрутом №50. 

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