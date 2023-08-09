В Подмосковье родители подали более 10 тыс. заявлений для распоряжения имуществом детей

Заявление и документы для получения предварительного разрешения можно подать через центры госуслуг

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Органы опеки и попечительства в Московской области с начала года получили более 10 тыс. заявлений от родителей для распоряжения имуществом детей, сообщила ТАСС министр социального развития Московской области Людмила Болатаева.

"С начала 2023 года органы опеки и попечительства Подмосковья рассмотрели более 10 тыс. заявлений о выдаче разрешения на оформление сделок с имуществом детей. Это очень важная работа, ведь задача органов опеки - удостовериться, что имущественные права ребенка не будут ущемлены и сделка совершается в интересах ребенка", - сказала она.

Как пояснили в пресс-службе Министерства социального развития Подмосковья, дети могут быть владельцами недвижимости вне зависимости от возраста. Нередко возникает необходимость в продаже или обмене недвижимости, принадлежащей ребенку. В этом случае нужно получить разрешение органа опеки, чтобы совершить ту или иную сделку с таким имуществом.

"Органы опеки одобряют сделки с недвижимостью, которая принадлежит детям, только в случае, если ребенок-собственник будет одновременно обеспечен альтернативной квартирой такой же или большей площади и не находящейся в залоге. Также сравнивается рыночная стоимость и качество жилья", - уточнили в пресс-службе.

Заявление и документы для получения предварительного разрешения можно подать через центры госуслуг. Срок рассмотрения заявления не превышает 15 дней.