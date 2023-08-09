Ограничение движения из-за ЧП в Сергиевом Посаде сняли

Автобусы следуют по привычной для пассажиров схеме движения

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Движение автобусов восстановлено в Сергиевом Посаде после ограничений, введенных ранее из-за ЧП, сообщается в Telegram-канале пресс-службы Минтранса Подмосковья.

"Ограничение движения снято. Автобусы следуют по привычной для пассажиров схеме движения. Возможны задержки по причине перемещения спецтехники", - говорится в сообщении.

Взрыв произошел утром в среду на складе пиротехники на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде. В результате ЧП пострадали 45 человек, шестеро находятся в реанимации. Взрывной волной на двух улицах в жилых домах и соцучреждениях выбиты стекла.

Спасатели ведут разбор завалов, к ликвидации последствий взрыва привлечено 150 человек. На территории предприятия объявлена эвакуация.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности.