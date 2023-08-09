ЦИК образовал рабочую группу для голосования инвалидов на выборах

Ее возглавит председатель Центризбиркома Элла Памфилова

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Центризбирком РФ на заседании сформировал рабочую группу по реализации избирательных прав граждан с инвалидностью.

Согласно материалам заседания, в состав рабочей группы войдут члены ЦИК РФ, представители органов государственной власти, общественных организаций. Возглавит рабочую группу председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

"Образовать рабочую группу ЦИК РФ по обеспечению реализации избирательных прав граждан с инвалидностью", - говорится в постановлении по рабочей группе.

К основным направлениям группы относится анализ практики работы реализации прав избирателей с инвалидностью, изучение возможности применения технических устройств при реализации таких прав, а также подготовка предложений по изменению законодательства в вопросах обеспечения избирательных прав инвалидов.

На заседании ЦИК Памфилова, в частности, отметила, что в этом году необходимо уделить внимание инвалидам - участникам СВО. "Особое внимание должны уделить и новой группе, важной электоральной группе ребят, бойцов, героев, которые сейчас героически сражаются в рамках СВО, которые возвращаются с определенными физическими травмами <…>. Они очень активные, знают, за что кровь проливали, мы должны со своей стороны обеспечить все необходимые возможности для того, чтобы они могли выразить активную свою гражданскую позицию на выборах", - сказала она.