В Госдуме предложили создать учебные классы в детских больницах

Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова также предложила создать дистанционные образовательные курсы по ключевым разделам школьной программы с участием профессиональных педагогов

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предложила вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой оборудовать учебные классы с компьютерами в детских больницах. Письмо на имя Голиковой есть в распоряжении ТАСС.

Лантратова отметила, что к ней обратились волонтеры благотворительного фонда "Волонтеры в помощь детям-сиротам". Они обратили внимание депутата на отсутствие возможностей для освоения учебной программы детьми, находящимися на длительном стационарном лечении в российских больницах. "Данная ситуация создает серьезные риски для интеллектуального потенциала российской молодежи, поскольку, по примерным подсчетам Минздрава России, ежегодно в стационарах российских больниц находятся 200-250 тыс. детей, которые нуждаются в длительном - более 21 дня - лечении и реабилитации. В случае серьезных травм и заболеваний дети могут находиться на стационарном лечении несколько месяцев, что в дальнейшем негативно сказывается на их обучении", - пояснила Лантратова.

Для создания комфортных условий для обучения детей во время нахождения в больницах инициативой предлагается "оборудовать в детских больницах классы для осуществления образовательной деятельности для детей, находящихся в стационаре". Предполагается обязательное оснащение классов компьютерами и ноутбуками с подключением к интернету.

Кроме того, Лантратова предлагает создать дистанционные образовательные курсы по ключевым разделам школьной программы с участием профессиональных педагогов. Также инициатива предусматривает активное привлечение волонтеров и представителей общественных организаций к проведению очных занятий-практикумов с детьми, находящимися на стационарном лечении. "Это необходимо для лучшего закрепления детьми материала и сохранения ими навыков социального взаимодействия эмоционального интеллекта в условиях длительного нахождения в медицинских учреждениях", - пояснила парламентарий.

Лантратова также добавила, что особенно трудным является положение сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые находятся в больницах перед помещением в детский дом. Такие дети, по словам депутата, будучи полностью здоровыми, могут находиться в больницах на протяжении нескольких месяцев. "На этот период они оказываются полностью исключенными из образовательного процесса и не имеют возможности осваивать учебный план", - отметила она.