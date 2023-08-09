Посольство России в Эфиопии рекомендовало россиянам воздержаться от поездок в штат Амхара

Это связано со столкновениями между правительственными войсками и ополченцами

ПРЕТОРИЯ, 9 августа. /ТАСС/. Посольство России в Эфиопии выступило с рекомендацией к гражданам РФ воздержаться от поездок в расположенный на севере африканской страны штат Амхара, где происходят столкновения между правительственными войсками и ополченцами. Сообщение опубликовано на официальном портале российской миссии.

"В связи с введением правительством Эфиопии чрезвычайного положения в Амхаре рекомендуем российским гражданам временно воздержаться от поездок в данный регион", - говорится в сообщении.

4 августа федеральное правительство Эфиопии объявило чрезвычайное положение в штате Амхара после стычек между регулярными войсками и местными ополченцами. Решение было принято по просьбе властей штата. В последние дни бои продолжались в различных районах штата, включая крупнейшие города Бахр-Дар и Гондэр.

Вооруженные столкновения начались в штате после того, как федеральные власти потребовали разоружить ополченцев. Отряды ополченцев Амхары сражались вместе с правительственными войсками против повстанцев Тыграя, которые подняли в ноябре 2020 года мятеж против федерального правительства, но спустя два года подписали с ним мирное соглашение и сложили оружие.