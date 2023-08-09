На Кубани прогнозируют ливни с градом до 12 августа

В регионе объявили штормовое предупреждение

КРАСНОДАР, 9 августа. /ТАСС/. Синоптики прогнозируют ливни с градом и ветер с порывами до 23 м/с в Краснодарском крае до 12 августа. Об этом сообщили журналистам в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"В период 14:00-16:00 9 августа и до конца суток, а также в течение суток 10-11 августа, ночью и утром 12 августа местами в крае (исключая муниципальное образование Сочи - зона прогнозирования ФГБУ "СЦГМС ЧАМ") ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра 20-23 м/с", - говорится в сообщении.

По комплексу неблагоприятных метеорологических явлений объявили штормовое предупреждение.