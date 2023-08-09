В ЛНР более 15 тыс. семей оформили маткапитал

Программа заработала в регионе с 1 января

ЛУГАНСК, 9 августа. /ТАСС/. Свыше 15 тыс. семей Луганской Народной Республики оформили сертификат на материнский капитал, сообщила и. о. вице-премьера ЛНР Светлана Малахова.

"С 1 января 2023 года в республике реализуется государственная программа по предоставлению материнского капитала. В территориальные отделения Социального фонда России в Луганской Народной Республике обратились и назначено уже материнского капитала более 15 тыс. семьям", - сказала она на видео, размещенном в Telegram-канале правительства республики.

Малахова также рассказала, что 50 тыс. семей региона оформили единое пособие на ребенка. В совокупности выплатами охвачено более 80 тыс. детей.