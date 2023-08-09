На выборы разного уровня свои кандидатуры выдвинули более 12 тыс. самовыдвиженцев

По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, всего свои кандидатуры представили не менее 75 тыс. человек

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Более 12 тыс. человек в качестве самовыдвиженцев выдвинулись на выборы различного уровня, всего свои кандидатуры представили не менее 75 тыс. человек. Об этом на заседании Центризбиркома РФ сообщила председатель комиссии Элла Памфилова.

"Сегодня завершается этап регистрации по всей стране, исключения только составляют четыре новых региона, у них срок подачи документов продлится до 17 августа. На сей момент в других регионах свои кандидатуры выдвинули не менее 75 тыс. человек, из них более 12 тыс. - самовыдвиженцы", - рассказала Памфилова.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.