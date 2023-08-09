9 августа, 11:25

В Курганской области объявили штормовое предупреждение о пожарной опасности

По прогнозу, температура воздуха в регионе составит +24...+26 градусов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Синоптики объявили в Курганской области штормовое предупреждение из-за пожарной опасности на 9-14 августа, сообщили Уральском гидрометцентре.

"Штормовое предупреждение об опасных метеорологических явлениях, высокая и чрезвычайная пожарная опасность: 9-14 августа в центральных районах Курганской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на востоке области - высокая пожарная опасность", - говорится в сообщении.

По данным Курганского гидрометцентра, в регионе днем потеплеет до +24...+26 градусов, осадков не ожидается, но 10 августа возможны дожди, грозы и сильные порывы ветра до 14 м/с. 

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РоссияКурганская область
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