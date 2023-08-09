Собянин сообщил, что в районе Ясенево в сентябре откроется Ледовый центр

Площадь объекта составит 20,7 тыс. кв. м

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Ледовый дворец - Центр фигурного катания Этери Тутберидзе - планируют открыть в районе Ясенево уже в сентябре. Об этом журналистам сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"Ранее на этом месте был недостроенный торговый центр. Мы расторгли контракт, снесли недострой, и через два года по просьбе Этери Тутберидзе построили такой уникальный дворец, в котором будут заниматься наши прославленные фигуристы. <...> До открытия осталось не так много. Думаю, что в сентябре уже откроем", - сказал Собянин.

По его словам, на объекте сделано много уникальных вещей, например, температурное распределение. Для фигуристов будет 16 градусов, для хоккеистов - 12, для зрителей - 22. Рядом с дворцом будет разбит сквер.

Тутберидзе в свою очередь поблагодарила мэра за проделанную работу и призналась, что оказалась под впечатлением от скорости выполнения строительных работ. "Теперь качество тренировочного процесса будет намного выше. Я очень надеюсь, что мы и дальше продолжим взращивать новых чемпионов", - добавила она.

В пресс-службе мэра и правительства Москвы уточнили, что строительство Ледового дворца - Центра фигурного катания Этери Тутберидзе по адресу: Новоясеневский проспект, д. 26 было начато в мае 2021 году в рамках реализации Адресной инвестиционной программы города Москвы. Во дворце площадью 20,7 тыс. кв. м планируется проводить тренировки и соревнования по фигурному катанию и хоккею, а также ледовые шоу. В свободное от тренировок профессиональных спортсменов время спорткомплекс будет открыт для всех желающих.