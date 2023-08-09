Туристам из России в 2023 году не придется сдавать биометрию для визы в Китай

Речь идет о визах для бизнес (M), туристических (L), семейных (Q2), транзитных (G) целей и виз для членов экипажей (C)

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Российские туристы и несколько других категорий заявителей освобождаются от сдачи отпечатков пальцев для получения визы в Китай до конца 2023 года. Об этом сообщается на сайте посольства КНР в России.

"Согласно рабочему плану, с 9 августа 2023 года по 31 декабря 2023 года посольство КНР в РФ освобождает от сдачи отпечатков пальцев заявителей на получение однократных или двукратных виз для бизнес (M), туристических (L), семейных (Q2), транзитных (G) целей и виз для членов экипажей (C)", - отмечается в сообщении.

Ранее посольство КНР в РФ сообщило, что в Москве с 7 августа открылся китайский визовый сервисный центр. Там пояснили, что, помимо московского визового центра, россияне с обычными паспортами могут обращаться за визами, включая визы в Гонконг и Макао, в генеральные консульства КНР в Хабаровске, Екатеринбурге, Иркутске и Владивостоке. Кроме этого, с 8 августа граждане РФ могут подавать заявления в китайский визовый центр в Санкт-Петербурге.