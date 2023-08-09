СМИ назвали июль самым жарким месяцем на Кубе с 1951 года

По данным агентства Prensa Latina, эксперты зафиксировали среднемесячную температуру 29,1 градусов Цельсия

ГАВАНА, 9 августа. /ТАСС/. Минувший июль стал самым жарким месяцем для Кубы за последние 72 года истории погодных наблюдений. Об этом сообщило агентство Prensa Latina со ссылкой на данные Кубинского института метеорологии.

По его данным, июль стал самым жарким месяцем для жителей карибской страны с 1951 года. Эксперты зафиксировали среднемесячную температуру 29,1 градусов Цельсия. Как отмечает агентство, также был установлен рекорд максимальной температуры в поселке Хукарито восточной провинции Гранма - 39 градусов Цельсия.

Ранее европейская служба Copernicus информировала, что минувший июль, когда по всему миру фиксировалась среднемесячная температура 16,95 градусов Цельсия, стал самым жарким месяцем за последние 83 года истории погодных наблюдений.

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