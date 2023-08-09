В Сахалинской области со всеми медучреждениями заключили договоры о помощи участникам СВО

По словам главы региона Валерия Лимаренко, каждый военнослужащий сможет обратиться в любое медучреждение, чтобы сдать анализы и получить необходимое лечение

ТАСС, 9 августа. В Сахалинской области заключили соглашения о сотрудничестве со всеми медицинскими учреждениями региона, чтобы каждый участник специальной военной операции мог получить необходимую помощь. Об этом в среду губернатор Валерий Лимаренко сообщил первому заместителю руководителю администрации президента Росси Сергею Кириенко.

"Мы смогли решить одну из важнейших проблем, с которой сталкивались участники специальной военной операции, а именно невозможность получить все необходимые медицинские услуги в военном госпитале. На сегодня заключены соглашения о сотрудничестве со всеми медицинскими учреждениями Сахалинской области, и каждый военнослужащий или мобилизованный гражданин может обратиться в любую поликлинику или больницу, чтобы сдать анализы и получить то лечение, которое ему необходимо", - приводит слова Лимаренко пресс-служба фонда "Защитники Отечества".

Во время рабочей поездки на Сахалин Кириенко посетил региональный филиал фонда, который с 1 июня помогает ветеранам СВО и семьям погибших. За два месяца работы в филиал поступило почти 500 обращений, большая часть которых отработана. Основная часть вопросов касалась получения удостоверений ветеранов боевых действий, мер социальной поддержки и юридической помощи.

"При обращении в филиал фонда за ветераном СВО или семьей погибшего бойца закрепляется социальный координатор, который осуществляет полное социальное сопровождение и оказывает адресную помощь в решении проблем своих подопечных", - отметили в пресс-службе.

Руководитель филиала фонда Сабина Кушевская рассказала, что на основе регионального приложения "Острова.65" разработана вкладка, зайдя в которую пользователь может выбрать подходящую категорию, ознакомиться с мерами поддержки, которые ему положены, и подать заявку в режиме онлайн. Кириенко поддержал эту инициативу и добавил, что необходимо включить в приложение справочную информацию по самым часто задаваемым вопросам со стороны ветеранов и членов семей погибших.

Фонд "Защитники Отечества"

Президент России Владимир Путин в апреле подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества". Его филиалы создали во всех регионах страны. Основной целью фонда является персональное социальное сопровождение ветеранов СВО и содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение.

Фонд также занимается содействием в переобучении и трудоустройстве ветеранов. Для персонального сопровождения подопечных фонд подготовил социальных координаторов, которые помогают защитникам Отечества во всех возникающих вопросах.

Наблюдательный совет фонда возглавил Сергей Кириенко. В состав Наблюдательного совета также вошли руководители федеральных министерств и ведомств, представители общественных и ветеранских организаций, военные корреспонденты и журналисты.