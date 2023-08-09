На Сиреневом бульваре в Москве возведут здание образовательного учреждения

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Современное здание образовательного учреждения построят за счет городского бюджета на востоке Москвы. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Объект расположат на бульваре Сиреневом, земельный участок 4/15. Под него выпущен градостроительный план, выделена площадь около 1 га.

"На этом участке планируется построить образовательное учреждение. Его высота не будет превышать 20 м, а площадь в габаритах наружных стен составит около 6,5 тыс. кв. м. Последовательно развивая социальную инфраструктуру города, мы получаем сбалансированную городскую среду во всех округах Москвы", - сказала Княжевская, чьи слова приводит пресс-служба комитета.

Реализация нового образовательного учреждения включена в Адресную инвестиционную программу, а архитектурно-планировочные решения объекта определятся на этапе разработки концепции проекта.

С января по июль 2023 года было оформлено 500 градостроительных планов земельных участков, предусматривающих строительство объектов образования. Всего же на текущий период выдано до 900 документов, которые уже в скором будущем послужат основой для строительства социальных объектов.