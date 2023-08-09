Взрыв в Сергиевом Посаде не привел к ухудшению качества воздуха

В Минэкологии Подмосковья отметили, что в районе ЧП работают две мобильные лаборатории

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Министерство экологии и природопользования Московской области осуществляет мониторинг состояния воздуха в Сергиевом Посаде, где 9 августа утром произошел взрыв на территории, прилегающей к Загорскому оптико-механическому заводу, на складе пиротехники. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"С самых первых минут наши специалисты начали анализировать ситуацию по показаниям стационарных постов контроля качества воздуха, параллельно в Сергиев Посад оперативно выехали две мобильные лаборатории. Ближайший к месту происшествия пост, расположенный на улице Клубной, превышений ПДК (предельно допустимых концентраций - прим. ТАСС) не показал", - сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов, чьи слова приводит пресс-служба.

Также в министерстве отметили, что в районе ЧП работают две мобильные лаборатории. Они проанализировали качество воздуха в селитебной зоне.

"Пробы воздуха отбирались в двух точках по проспекту Красной Армии, в непосредственной близости от очага. Анализировались концентрации 19 загрязняющих веществ: диоксид азота, оксид азота, аммиак, оксид углерода, сероводород, диоксид серы, фенол, бензол, толуол, этилбензол, м-ксилол, п-ксилол, о-ксилол, стирол, хлорбензол, взвешенные вещества, взвешенные частицы РМ1,2, 2,5, 10. Превышений установленных нормативов мобильные лаборатории не зафиксировали. Концентрации загрязняющих веществ не превысили 0,2 ПДК м.р.", - уточнили в пресс-службе.

Как заверили в ведомстве, мониторинг качества воздуха будет продолжен. "Мобильные лаборатории будут там находиться до стабилизации ситуации", - заключили в пресс-службе.