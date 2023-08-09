В Приангарье детей участников СВО отнесли к льготникам для бесплатного питания в школах

Льготы получат более 900 детей

ИРКУТСК, 9 августа. /ТАСС/. Дети участников специальной военной операции (СВО) внесены в перечень льготных категорий по обеспечению бесплатным питанием в школах в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона по итогам прямой линии губернатора Игоря Кобзева.

"В Иркутской области дети участников специальной военной операции внесены в перечень льготных категорий по обеспечению бесплатным питанием в школах. В этот перечень включены дети и мобилизованных, и контрактников, и добровольцев - всех военнослужащих, которые принимают участие в специальной военной операции, либо получивших увечье при выполнении задач в ходе СВО, либо погибших военнослужащих. Данная мера соцподдержки распространяется и на пасынков и падчериц участников СВО, обучающихся в школах", - говорится в сообщении.

По информации правительства региона, более 900 детей участников СВО будут получать бесплатное питание в школах Иркутской области. Предоставление меры поддержки прекращается в случае утраты статуса родителя-военнослужащего в связи с окончанием срока контракта.

Кроме того, бесплатное питание положено несовершеннолетним студентам из числа детей участников СВО, учащимся за счет бюджета Иркутской области в профессиональных организациях. Мера поддержки распространяется на студентов очной формы обучения в государственных профессиональных образовательных организациях региона. С нового учебного года студенты смогут подать документы на предоставление льготы.