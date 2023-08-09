Путин подписал указ об установлении почетного звания "Заслуженный работник ОПК"

Правительству поручили обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией указа, который вступает в силу со дня подписания

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ об установлении почетного звания "Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса РФ".

"В целях дальнейшего совершенствования государственной наградной системы РФ постановляю установить почетное звание "Заслуженный работник оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации", - говорится в тексте опубликованного на официальном портале правовой информации документа. Им же правительству России поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией указа, который вступает в силу со дня подписания.

Это звание присваивается работникам организаций ОПК и другим гражданам, обеспечивающим выполнение государственной программы вооружения и государственного оборонного заказа, осуществляющим выработку и реализацию государственной политики в сфере оборонно-промышленного комплекса, военно-технического обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Кроме того, этим званием могут быть отмечены заслуги в разработке, создании, внедрении в производство современных образцов вооружения, военной и специальной техники, высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения. Звание может быть присвоено за заслуги в выполнении с опережением графика производственных заданий, в разработке и реализации комплексных мер, направленных на обеспечение устойчивого инновационного развития ОПК.

Согласно утвержденному положению, почетное звание может быть присвоено не ранее чем через 20 лет с начала профессиональной деятельности и при наличии у представленного к награде лица федеральных и отраслевых наград. Работники, занятые на особо вредных участках с тяжелыми условиями труда, могут претендовать на получение этого звания через 15 лет с начала профессиональной деятельности.