В Санкт-Петербурге открыли памятник принцу Ольденбургскому

Монумент высотой 7,2 метра создавался по фотографиям скульптуры, демонтированной в 1930 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 августа. /ТАСС/. Воссозданный памятник внуку императора Павла Первого принцу Ольденбургскому открыт у Мариинской больницы в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня мы собрались для того, чтобы сказать, что не только восторжествовала историческая правда и справедливость, а мы восстанавливаем историческую память. Петр Георгиевич Ольденбургский - основоположник не только Мариинской больницы, но и основоположник, меценат, мыслитель, ученый многих направлений, которые позволяли развиваться стране", - сказал во время открытия памятника вице-губернатор города Олег Эргашев.

Как отметил вице-губернатор, принц Ольденбургский активно занимался благотворительностью. Благодаря ему количество социальных учреждений в России увеличилось в 4 раза, но особенной для него стала Мариинская больница, которой он управлял более 40 лет. Учреждение стало одним из самых прогрессивных в стране, он на собственные средства снабжал больницу препаратами и медицинским оборудованием.

Первый памятник принцу Ольденбургскому был открыт у Мариинской больницы в 1889 году с участием императорской семьи, но в 1930 году по решению президиума Ленсовета монумент был демонтирован и отправлен на переплавку. Идея его воссоздания возникла 17 лет назад. Новый памятник высотой 7,2 метра создавался по фотографиям командой из пяти скульпторов, заказчиком стал Международный благотворительный фонд им. Д. С. Лихачева.

"Сегодня, когда во всем мире сносят памятники, мы восстанавливаем памятники. Сегодня России нужно объединять вокруг себя союзников, и мы привлекаем главного союзника - нашу историю, которая представлена принцем Ольденбургским и всеми классами и категориями людей, которые независимо от своих имен, фамилий и титулов служили России", - сказал во время открытия председатель правления фонда, директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

На открытии памятника также присутствовал двоюродный праправнук принца Ольденбургского герцог Гуно фон Ольденбург. "Я надеюсь, что сегодняшнее событие - открытие памятника - будет играть большую роль, чтобы между обществом Германии и России были дружеские отношения, я надеюсь на дальнейшее сотрудничество и с Петербургом, и с Россией", - сказал он.

О больнице

Мариинская больница - современный и высокотехнологичный многопрофильный стационар мощностью более 1 тыс. коек, одна из старейших больниц Санкт-Петербурга. В учреждении развернуто 28 отделений - 23 профильных лечебных и 5 вспомогательных, а также 15 лечебно-диагностических отделений и служб. Ежегодно стационарную и амбулаторную помощь здесь получают около 300 тыс. человек. В июне больнице исполнилось 220 лет.