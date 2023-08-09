Строительство спорткомплекса с бассейном в Раменках завершили более чем наполовину

Фасадные работы завершены на 75%, строители продолжают монтаж декоративных элементов

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном в столичном районе Раменки завершат до конца года, работы выполнены более чем наполовину. Об этом сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

"Физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном построят в районе Раменки на месте сноса здания спортивно-оздоровительного комплекса "Раменки", существовавшего с 1989 года. В настоящий момент готовность объекта составляет 75%", - сказал Загрутдинов, чьи слова приводит пресс-службе департамента.

Он уточнил, что фасадные работы завершены на 75%, строители продолжают монтаж декоративных элементов. "Ведется устройство внутренних инженерных систем, их готовность оценивается на 80%, чистовая отделка завершена на 70%. В малом бассейне выполнена облицовка чаши плиткой, в зоне большого бассейна приступили к данным работам. Также началось благоустройство прилегающей территории", - добавил глава департамента.

Как заверили в пресс-службе, строительные работы планируется завершить в этом году. Общая площадь четырехэтажного комплекса составит около 6 тыс. кв. м. Одновременно в ФОКе смогут заниматься порядка 180 человек.

"Комплекс украсит фасад с белыми ламелями, витражное остекление на уровне первого этажа, интерьер будет оформлен в современном стиле. Вдоль нижнего и верхнего контура здания разместят архитектурную подсветку. Внутри расположатся бассейн, игровой и тренажерный залы, два зала для занятий борьбой, две студии ритмической гимнастики и хореографии, зона бокса, буфет", - отметили в департаменте.

Там также подчеркнули, что ФОК строят в одном из самых экологически чистых и зеленых районов Москвы.