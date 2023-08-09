Белгородский госуниверситет планирует начать учебный год в очном формате

По словам и. о. ректора вуза, для студентов и сотрудников разработали дополнительные меры усиления антитеррористической защищенности и алгоритмы действий в режиме ЧС

БЕЛГОРОД, 9 августа. /ТАСС/. Белгородский государственный национальный исследовательский университет (НИУ "БелГУ") планирует начать новый учебный год в очном формате. Об этом сообщила в своем Telegram-канале и. о. ректора вуза Евгения Карловская.

"Сейчас мы в целом завершаем подготовку вуза к новому учебному году. Готовимся начать обучение в очном формате - так рекомендует региональный оперативный штаб. При этом руководствуемся тем, что должны обеспечить решение двух задач: обеспечить безопасность студентов и сотрудников и сохранить качество образования", - написала она.

По словам Карловской, для студентов, преподавателей и работников вуза разработаны дополнительные меры, включающие в себя усиление антитеррористической защищенности и алгоритмы действий в режиме ЧС.

НИУ "БелГУ" перешел на дистанционный режим образовательной деятельности еще в период введения жестких ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Далее режим сохранился в связи с высоким уровнем террористической опасности в регионе.

"С учетом сегодняшней ситуации проработали с директорами институтов все форматы обучения. Например, лекции будут читаться с применением дистанционных технологий, предоставляя студентам возможность как присутствовать в аудитории, так и подключаться онлайн. А практические занятия будут только очными", - добавила Карловская.