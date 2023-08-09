Почти 90% опрошенных американцев боятся глобальной катастрофы из-за развития ИИ

Согласно исследованию Института политики в области искусственного интеллекта, 72% респондентов хотели бы замедлить разработку и сократить использование таких технологий

НЬЮ-ЙОРК, 9 августа. /ТАСС/. Почти 90% американцев опасаются, что развитие искусственного интеллекта (ИИ) может привести к глобальной катастрофе, и не доверяют компаниям, занимающимся разработкой таких технологий. Об этом говорят результаты опроса, проведенного Институтом политики в области искусственного интеллекта (AIPI) с 18 по 21 июля 2023 года среди более 1 тыс. американцев.

Согласно данным исследования, 86% респондентов считают, что развитие искусственного интеллекта может повлечь за собой глобальную катастрофу, а 76% опрошенных обеспокоены тем, что машины на базе ИИ могут представлять угрозу существованию человечества. В связи с этим 72% хотели бы замедлить разработку и сократить использование ИИ.

При этом 82% американцев считают, что компаниям, занимающимся разработкой ИИ, нельзя полностью доверить вопрос регулирования машин на базе ИИ, а 56% опрошенных полагают, что такие технологии должны контролироваться на федеральном уровне. "Данные очевидны - американцы настороженно относятся к следующим этапам развития искусственного интеллекта и хотят, чтобы политики подошли к его разработке ответственно", - прокомментировал результаты исследования директор AIPI Дэниел Колсон. Погрешность опроса составила 3,3 п.п.

Ранее администрация президента США Джо Байдена заручилась обязательствами семи ведущих компаний в области искусственного интеллекта по обеспечению безопасности пользователей новых технологий. Среди них, в частности, были такие технологические гиганты, как Amazon, Google и Microsoft. Они обязались проводить тщательное тестирование продукции ИИ перед ее представлением публике, а также сотрудничать с властями, гражданским обществом и научным сообществом для урегулирования потенциальных рисков.

Илон Маск заявил, что развитие ИИ может грозить уничтожением человечества. Маск также считает, что развитие технологий может привести к тому, что ИИ будет принимать решения за людей, которые не смогут отключить его.