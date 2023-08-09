Путин наградил Легойду орденом Александра Невского

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин наградил председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойду орденом Александра Невского. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.
"Наградить орденом Александра Невского Легойду Владимира Романовича - председателя религиозной организации "Синодальный отдел Русской православной церкви (Московский патриархат) по взаимоотношениям Церкви с обществом и средствами массовой информации", город Москва", - говорится в документе.
Отмечается, что Легойда награжден орденом за "большой вклад в развитие институтов гражданского общества, сохранение и укрепление духовно-нравственных традиций и культурных ценностей".