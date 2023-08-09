9 августа, 12:48

Путин наградил Легойду орденом Александра Невского

Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ удостоен награды за "большой вклад в развитие институтов гражданского общества, сохранение и укрепление духовно-нравственных традиций и культурных ценностей"

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин наградил председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимира Легойду орденом Александра Невского. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

"Наградить орденом Александра Невского Легойду Владимира Романовича - председателя религиозной организации "Синодальный отдел Русской православной церкви (Московский патриархат) по взаимоотношениям Церкви с обществом и средствами массовой информации", город Москва", - говорится в документе.

Отмечается, что Легойда награжден орденом за "большой вклад в развитие институтов гражданского общества, сохранение и укрепление духовно-нравственных традиций и культурных ценностей". 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияЛегойда, Владимир Романович
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация