9 августа, 12:48 Путин наградил Легойду орденом Александра Невского

Глава синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ удостоен награды за "большой вклад в развитие институтов гражданского общества, сохранение и укрепление духовно-нравственных традиций и культурных ценностей"