В метро Москвы поступили в продажу новые тематические жетоны

В частности, появился жетон в честь 88-летия метрополитена города

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Новые тематические жетоны поступили в продажу в московский метрополитен. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Новые тематические жетоны уже в продаже! На них вы можете увидеть изображения девяти станций метро: "Динамо", "Кропоткинская", "Красные Ворота", "Спортивная", "Курская", "Новослободская", "Орехово", "Смоленская", "Лубянка". А еще появился жетон в честь 88-летия Московского метрополитена. Купить их можно на сайте сувенирного магазина, на стойках "Живое общение" и во флагманских магазинах на станциях "Маяковская" и "Трубная", - говорится в публикации.