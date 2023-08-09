Более 93 тыс. семей из новых регионов России получили маткапитал

В частности, в ДНР сертификат получили 14,5 тыс. семей, в ЛНР - 14,5 тыс. семей, в Запорожской области - 8,3 тыс. семей и в Херсонской - 3,3 тыс. семей

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Сертификат на материнский капитал получили более 93 тыс. семей из новых регионов РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Социального фонда России (СФР).

"Более 93 тыс. семей из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей оформили сертификат на материнский капитал на территории новых субъектов и в других регионах страны", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, Соцфонд выдал сертификаты на материнский капитал 40,6 тыс. семьям на территориях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. В частности, в ДНР сертификат получили 14,5 тыс. семей, в ЛНР - 14,5 тыс. семей, в Запорожской области - 8,3 тыс. семей и в Херсонской - 3,3 тыс. семей.

Кроме того, обратиться за получением сертификата жители новых территорий могут и за пределами своих регионов. Так поступили более 52,4 тыс. семей.

Материнский капитал - мера поддержки семей с детьми, предусмотренная нацпроектом "Демография". В Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях программа действует с 1 января 2023 года. Родители могут получить материнский капитал в связи с рождением второго ребенка начиная с 2007 года, и первого ребенка - с 2020 года.