График поездов на Горьковском направлении МЖД изменится 10-14 августа

Пассажирам для поездок в Москву рекомендуют пользоваться станцией Железнодорожная, для поездок из Москвы - Ольгино

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Расписание поездов на Горьковском направлении Московской железной дороги (МЖД) изменится 10-14 августа. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"С 22:50 10 августа до 03:50 14 августа изменится расписание поездов на участке от Курского вокзала до Железнодорожной. Большая часть поездов будет отменена, интервал движения будет увеличен: в пятницу в утренний и вечерник пик до Нижегородской - до 20 минут, до Курского вокзала - до получаса, во внепик - до 40 минут, в выходные - до 1,5 часов. Часть поездов не будет останавливаться на станциях Никольское, Салтыковская, Кучино, Ольгино", - значится в публикации.

Пассажирам для поездок в Москву рекомендуют пользоваться станцией Железнодорожная, для поездок из Москвы - Ольгино. "Коллеги из ЦППК запустили компенсационные автобусы - с их маршрутом и временем отправления можно ознакомиться на сайте", - добавили в департаменте.

Так, в пятницу, субботу и воскресение будет закрыта часть путей на Железнодорожной, поэтому большая часть поездов будет следовать по третьему и четвертом пути на участке от Железнодорожной до Реутово. В это время рабочие будут реконструировать станцию Железнодорожная и готовить инфраструктуру к запуску МЦД-4. "С расписанием пригородных поездов сверяйтесь в приложении и на сайте перевозчика [ЦППК]. Планируйте поездки заранее", - заключается в публикации.

Ранее мэр города Сергей Собянин сообщал, что запуск МЦД-4 запланирован ко Дню города Москвы, который ежегодно отмечается в первую либо вторую субботу сентября. Позже собеседник ТАСС, знакомый с планами транспортного комплекса столицы, уточнил, что инфраструктуру Киевско-Горьковского (Калужско-Нижегородского) Московского центрального диаметра (МЦД-4) подготовят к 4 сентября.