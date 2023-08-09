9 августа, 12:58,
обновлено 9 августа, 13:12

Вайно возглавил оргкомитет по празднованию в 2025 году 80-й годовщины Победы

Главе администрации президента поручено в двухмесячный срок утвердить состав комитета

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о создании оргкомитета по подготовке к празднованию в 2025 году 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, его возглавил руководитель Администрации президента РФ Антон Вайно.

"Образовать организационный комитет по подготовке к проведению и празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", - говорится в указе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Председателю, которым назначен Вайно, поручено в двухмесячный срок утвердить состав комитета.

В конце июля глава государства подписал указ о проведении празднования 80-й годовщины Победы. Правительству РФ было поручено в трехмесячный срок разработать план празднований, предусмотрев в том числе торжественные мероприятия, посвященные решающим сражениям Великой Отечественной войны, и мероприятия с участием глав иностранных государств. На МИД РФ были возложены обязанности по обеспечению необходимого политико-дипломатического содействия в проведении празднования. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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