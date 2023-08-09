МЧС предупредило о пожарной опасности в трех городах и трех районах Заполярья из-за жары

Температура воздуха поднимется до плюс 30-32 градусов

МУРМАНСК, 9 августа. /ТАСС/. Высокий класс пожарной опасности ожидается в ближайшие дни в трех городах и трех районах Мурманской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МЧС.

"10-11 августа 2023 года в Кольском, Печенгском, Ловозерском районах Мурманской области и в районе городов Мурманск, Апатиты, Кировск ожидается 4-й (высокий) региональный класс пожарной опасности", - говорится в сообщении.

Как отмечают специалисты Мурманского гидрометцентра, в ближайшие дни днем в Мурманске и Мурманской области ожидается сильная жара при температуре воздуха плюс 30-32 градуса. В среду в Заполярье переменная облачность. Без существенных осадков, днем местами дождь. Температура воздуха ночью - 13-18 градусов тепла, днем - плюс 23-28 градусов, местами до плюс 32 градусов.