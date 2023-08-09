Ростовские участники СВО смогут получить субсидии по части оплаты жилкредита

Она составит до 10% годовых в течение первых пяти лет

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 августа. /ТАСС/. Власти Ростовской области просубсидируют часть процентных ставок по жилищным кредитам для участников специальной военной операции (СВО) и командированных в новые территории жителей региона. Об этом сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

"По поручению губернатора Ростовской области Василия Голубева в перечень получателей бюджетных субсидий для оплаты части процентных ставок по жилищным кредитам включены: участники специальной военной операции и члены их семей, граждане, командированные на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей для выполнения работ по обеспечению жизнедеятельности населения и восстановлению объектов инфраструктуры, и члены их семей", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что субсидия составит до 10% годовых в течение первых пяти лет, при этом, получатели обязательно должны быть зарегистрированы в Ростовской области и нуждаться в улучшении жилищных условий. Приобрести жилье по программе они смогут на первичном рынке.