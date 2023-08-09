9 августа, 13:14

Ростовские участники СВО смогут получить субсидии по части оплаты жилкредита

Она составит до 10% годовых в течение первых пяти лет

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 августа. /ТАСС/. Власти Ростовской области просубсидируют часть процентных ставок по жилищным кредитам для участников специальной военной операции (СВО) и командированных в новые территории жителей региона. Об этом сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.

"По поручению губернатора Ростовской области Василия Голубева в перечень получателей бюджетных субсидий для оплаты части процентных ставок по жилищным кредитам включены: участники специальной военной операции и члены их семей, граждане, командированные на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей для выполнения работ по обеспечению жизнедеятельности населения и восстановлению объектов инфраструктуры, и члены их семей", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что субсидия составит до 10% годовых в течение первых пяти лет, при этом, получатели обязательно должны быть зарегистрированы в Ростовской области и нуждаться в улучшении жилищных условий. Приобрести жилье по программе они смогут на первичном рынке. 

Теги:
РоссияРостовская область
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация