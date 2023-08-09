В РПЦ заявили, что решение суда Киева о договоре аренды лавры нацелено на ликвидацию УПЦ

По словам замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанга Кипшидзе, это "совершенно беззаконная цель"

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Решение киевского суда признать законным расторжение договора аренды Киево-Печерской лавры с Украинской православной церковью (УПЦ) нацелено на ликвидацию канонической УПЦ. Такое мнение ТАСС выразил замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

"К сожалению, решение суда не является неожиданным, все украинские органы власти подчинены одной, совершенно беззаконной цели - ликвидации Украинской православной церкви. Для ее достижения, как показывает происходящее, все средства хороши - от захватов храмов и насилия над верующими до изъятия святынь под вымышленным предлогом", - сказал он.

По мнению Кипшидзе, именно так поступали безбожники в послереволюционное время, но история дала правильную оценку их действиям. "Убежден, что такой оценки не избегут и гонители Украинской православной церкви", - подытожил он.

Ранее сообщалось, что Хозяйственный суд Киева признал законным расторжение с канонической УПЦ договора аренды Киево-Печерской лавры. Таким образом, суд отказал в удовлетворении исковых требований УПЦ.

В марте этого года музей-заповедник "Киево-Печерская лавра", на территории которого расположен монастырь, в одностороннем порядке разорвал договор аренды и потребовал от монахов покинуть обитель. Монахи УПЦ отказались выполнять эти требования, обе стороны обратились в суд. Еще до его решения Министерство культуры Украины направило в УПЦ письмо с требованием к монахам освободить корпуса лавры.