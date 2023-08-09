9 августа, 13:14

Мишустин выразил соболезнования в связи со смертью Веры Васильевой

Премьер-министр отметил ее уникальный почерк, а также яркую и вдохновенную игру

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин выразил соболезнования коллегам, родным и близким актрисы Веры Васильевой в связи с ее смертью, отметив ее уникальный почерк, а также яркую и вдохновенную игру. Телеграмма опубликована на сайте правительства.

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"Вера Васильева обладала особым даром, уникальным творческим почерком, играла ярко и вдохновенно, буквально на одном дыхании. На сцене и в кадре она была естественной и убедительной. Каждая ее творческая работа дарила яркие эмоции, заставляла чувствовать, сопереживать, а зрители всегда отвечали ей большой любовью", - говорится в сообщении.

Премьер отметил, что для каждого Васильева была и навсегда останется дорогой и любимой актрисой, бесконечно преданной своей профессии и родному Театру сатиры, где работала до конца своих дней.

"Веры Кузьминичны больше нет с нами, но сыгранные ею роли навсегда останутся и в памяти, и в сердцах многочисленных поклонников", - подчеркнул Мишустин.

Глава кабмина передал глубокие соболезнования коллегам, родным и близким Васильевой. 

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